ترمب: نتخذ القرار حاليا بشأن القيادة الفنزويلية الجديدة

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة بشأن من سيتولى زمام الأمور في فنزويلا.

وقال ترمب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية، إنه "نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية، وسنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور فيها ونقوم باتخاذ القرار حاليا".

وأضاف "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا"، مبينا أن "مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا مجهزين للتعامل مع ذلك".

واستطرد: "أعتقد أنه لم يقتل أي شخص خلال عملية اعتقال مادورو وكان الوقت مثاليا للقيام بذلك، كنا سنقوم بالعملية ضد مادورو قبل 4 أيام لكن الظروف الجوية لم تكن مثالية".

وأعلن ترمب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.