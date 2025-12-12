ترمب مهددا رئيس كولومبيا: ستكون التالي بعد مادورو

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، فينل طالبه بـ "إعادة حساباته" في ما يتعلق بمكافحة المخدرات.

وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الكولومبي: "لم أفكر كثيرا فيه، تصنع كولومبيا كثيرا من المخدرات، ولديهم معامل لصناعة الكوكايين وهم يبيعونه للولايات المتحدة".

وتابع: "وبالتالي عليه أن يعيد حساباته، وإلا فسيكون هو التالي"، في إشارة إلى الحملة الأميركية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وحذر ترامب فنزويلا من أن القوات الأميركية قد تضرب أهدافا على الأرض لاستهداف عصابات المخدرات.

ورفضت فنزويلا التهديدات الأمريكية واتهامات واشنطن لها بالتورط في تهريب المخدرات.

بدوره، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن أي استهداف للأراضي الكولومبية سيكون "إعلان حرب" وسيدمر العلاقات الثنائية بين بوغوتا وواشنطن.