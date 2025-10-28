ترمب من اليابان: سنسلم طوكيو مقاتلات "إف-35" هذا الأسبوع

شفق نيوز- طوكيو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستسلم طوكيو هذا الأسبوع أول دفعة من الصواريخ المخصصة لمقاتلات إف-35.

وأشار ترمب، في تصريح من قاعدة يوكوسوكا اليابانية، إلى أن "الولايات المتحدة ستسلم اليابان هذا الأسبوع أول دفعة من الصواريخ المخصصة لمقاتلات إف-35"، مضيفاً: "لن يحلم أي عدو بتهديد البحرية الأميركية ولا توجد قوة بحرية في العالم تقترب من قدراتنا".

وتابع: "لا توجد أي صواريخ أو معدات مثل هذه في أي مكان بالعالم، لا أحد يصنعها مثلنا، وإذا فعلوا، فإن بحريتنا ستدمرهم وتسحقهم".

وكشف ترمب، عن موافقته على أكبر موازنة دفاع في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تريليون دولار، وتعهد بعودة الولايات المتحدة لبناء السفن الحربية، مبيناً أن الجيش الأميركي يشن حربا على المخدرات في الكاريبي.

يذكر أن ترمب غادر أمس الاثنين، إلى ماليزيا في أولى محطات جولته الآسيوية، فيما وصل مساءً إلى اليابان، التي تعد المحطة الثانية من جولته، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.