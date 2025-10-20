ترمب: مظاهرات "لا ملوك" صغيرة وغير فعالة

شفق نيوز– واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن مظاهرات حركة "لا ملوك" كانت صغيرة جداً وغير فعالة، مؤكداً أنه ليس ملكاً على الإطلاق، وأنه يعمل بجد لجعل بلاده عظيمة.

وأضاف ترمب أن متطرفي اليسار قد مولوا هذه المظاهرات، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ خطوات قوية لمواجهة ما وصفه بـ"الاضطرابات".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الحرس الوطني سيُرسل إلى مدينة سان فرانسيسكو في المستقبل القريب بهدف إعادة المدينة إلى ما وصفه بـ"العظمة".

وشهدت عدة مدن أميركية كبرى، السبت الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة ضد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب تحت شعار "لا ملوك في أميركا".

وشارك آلاف الأشخاص في نيويورك وواشنطن وشيكاغو، إلى جانب تظاهرات تضامنية في أوروبا، احتجاجاً على ما وصفه المنظمون بالتوجهات الاستبدادية والهجمات على الحقوق المكفولة بالتعديل الأول للدستور الأميركي.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن أكثر من 2500 فعالية مخطط لها في أنحاء الولايات المتحدة، مع توقع مشاركة ملايين الأشخاص، فيما وُضع الحرس الوطني في حالة التأهب.

وتعد هذه الفعاليات الأكبر ضد إدارة ترمب منذ تظاهرات حزيران/يونيو الماضي.