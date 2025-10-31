ترمب مخاطباً الكونغرس: حان الوقت لإنهاء الإغلاق الحكومي

شفق نيوز- واشنطن

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، مجلس الشيوخ بإلغاء سياسة التعطيل التي تؤخر التصويت على التشريعات.

وقال ترمب، إن "الخيار واضح البدء بالخيار النووي، تخلصوا من التعطيل".

وأشار ترمب إلى أنه فكر كثيرا في الخيار عندما كان عائدا من جولة آسيوية شملت ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وأنهى جولته بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

و تأتي عقب إعلان ترامب عن البدء الفوري في اختبارات جديدة لأسلحة نووية، ملمحا إلى التجارب التي أجرتها روسيا على صاروخي بووروفيستنيك وطوربيد بيسيدون.

ويعتبر التعطيل المعروف بـ"Filibuster" هو تكتيك طويل الأمد في مجلس الشيوخ لتأخير أو منع التصويت عن طريق إبقاء النقاش مستمراً.

يتطلب التغلب عليه 60 صوتاً من أصل 100 في المجلس، وهو ما يمنح الديمقراطيين قدرة مراقبة على الأغلبية الجمهورية ذات المقاعد 53، ما أدى إلى إغلاق حكومي بدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر مع بداية السنة المالية الجديدة.