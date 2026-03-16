ترمب: مجتبى خامنئي قد لا يكون حياً والهجوم على إيران حال دون حرب عالمية ثالثة

شفق نيوز- واشنطن

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين في بقاء مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، على قيد الحياة، لافتاً إلى أنه ربما قُتل في الضربة الافتتاحية التي أودت بوالده علي خامنئي مع بداية الحرب.

وأضاف ترمب في حديث للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض، أن الحرب يمكن حسمها خلال هذا الأسبوع، حيث أنه تم إلحاق بإيران أضراراً بالغة خلال أسبوعين فقط، وإن ما أنجزته كان "عملاً من أجل العالم".

وذكر الرئيس الأميركي أن التدخل العسكري ضد إيران جاء لمنعها من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن عدم التحرك كان سيقود إلى حرب نووية وربما إلى حرب عالمية ثالثة.

واتهم ترمب القيادة الإيرانية بأنها "شرسة" وقتلت 32 ألف متظاهر.

كما وصف ⁠الأوضاع ​التي ​تمر بها جماعات المعارضة ​الإيرانية ​بأنها صعبة، قائلا ‌إن ⁠الحكومة تقتل المتظاهرين.