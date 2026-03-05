ترمب: مجتبى خامنئي الأقرب لخلافة المرشد

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، إنه لن يقبل بوصول مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، إلى قيادة إيران، معتبراً أن ترشيحه لخلافة والده "غير مقبول".

ونقل موقع أكسيوس عن ترمب قوله إن مجتبى خامنئي يعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة المرشد، إلا أن هذه النتيجة "غير مقبولة بالنسبة له"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد زعيماً إيرانياً "يجلب السلام والانسجام إلى إيران".

وأضاف أن ابن خامنئي "شخصية ضعيفة"، مشيراً إلى أن استمرار أي قيادة إيرانية جديدة في اتباع سياسات خامنئي سيقود إلى عودة الحرب خلال خمس سنوات.

كما شدد ترمب، على رغبته في الانخراط شخصياً في مسألة اختيار القائد الجديد لإيران، مؤكداً أن واشنطن لن تقبل بزعيم يواصل النهج السابق للنظام الإيراني.