إنذار 24 ساعة: ترمب يهدد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران حال تعثر المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال تعثرت محادثات السلام معها، والتي تتوسط فيها باكستان، والمقرر عقدها في العاصمة إسلام آباد غداً السبت.

وذكر ترمب لصحيفة "نيويورك بوست": "يتم تزويد السفن الحربية الأميركية بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات على إيران في حال فشلت محادثات السلام في باكستان".

وقال "نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا، وسنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو 24 ساعة".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "الإيرانيين يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم"، مؤكداً أن "إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار".

ورغم الطرح المتحفظ الذي قدمه ترمب بشأن المفاوضات للصحيفة الأميركية، أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن "الرئيس ترمب متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق يمكن أن يؤدي لسلام في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "ترمب لن يقبل إلا باتفاق يضع أميركا أولاً"، مبيناً أن "الوفد المتجه إلى باكستان يضم مسؤولين من الأمن القومي والبنتاغون والخارجية".

ومن المفترض أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، العاصمة واشنطن متوجهاً إلى مدينة إسلام آباد بباكستان، لرئاسة وفد بلاده في جولة مفاوضات حاسمة مع الجانب الإيراني.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته أوردتها "أسوشيتد برس"، أكد فانس أن ترمب قدم للفريق التفاوضي توجيهات واضحة للغاية بشأن المسار المطلوب في إسلام آباد.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيداً لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.