ترمب: ما يجري في إيران أشبه بتغيير النظام ولا أريد قتل مجتبى خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن بلاده لا تسعى لتصعيد إضافي مع إيران، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الاتصالات للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وذكر ترمب، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" ووسائل إعلام أخرى، أنه "لا يريد أن يُقتل مجتبى خامنئي"، وأنه لا يعلم ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وفي سياق متصل، وصف ما يجري داخل إيران بأنه "يمكن اعتباره تغييراً في النظام"، مؤكداً أن الولايات المتحدة عازمة بشدة على التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يسمع شيئاً من مجتبى خامنئي حتى الآن.

وأوضح أن واشنطن أجرت "محادثات قوية" مع طهران، لافتاً إلى وجود "نقاط اتفاق رئيسية وكبيرة"، وأن هذه المحادثات جرت بمشاركة مبعوثين من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأكد ترمب أن بلاده "لا تريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً"، مشدداً على السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن طهران ترغب أيضاً في إبرام اتفاق.

وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع "كبار القادة الإيرانيين"، مرجحاً إجراء محادثات هاتفية جديدة خلال اليوم، والتوصل إلى تسوية.