ترمب: ما حدث لإيران تغيير حقيقي للنظام

شفق نيوز- واشنطن

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن من الأفضل للولايات المتحدة عدم إبرام أي اتفاق مع إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق فلا بد "أن يكون سيئاً لها"، حسب تعبيره.

وكشف ترمب، خلال حديثه في "منتدى كلوب فلوريدا"، أن إدارته تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، موضحاً أن إدارته "بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض".

وأشار ترمب إلى أنه يتعامل حالياً مع "أشخاص شديدي القسوة في إيران"، قائلاً: "لا يمكنني القول إن الأمور تسير بشكل جيد للغاية، لكن لا يمكن أبدًا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

واعتبر ترمب، ما حدث في إيران "تغيير نظام حقيقي" بعد اختفاء المستويين الأول والثاني من القيادة، حيث أدت الضربات لمقتل المرشد خامنئي وقادة الصفين الأول والثاني، كما أن نصف الصف الثالث غير موجود حالياً، وفق قوله.