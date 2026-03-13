ترمب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لمحيت إسرائيل من الخريطة

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن إيران لو كانت تمتلك سلاحا نووياً لكانت إسرائيل قد محيت من الخريطة، حسب تعبيره، مبيناً أنه كان يفضل الاتفاق مع طهران.

وقال ترمب، في تصريح صحفي: "كان علينا شن العملية ضد إيران التي كانت ترتكب القتل طوال 47 سنة، ودمرنا القوات البحرية والجوية الإيرانية وقيادتها مرتين".

وأضاف ترمب: "كان علينا فعل شيء تجاه إيران لأنها كانت ستشن هجوما علينا"، مبيناً أن "هجومنا ضد إيران أدى إلى تدمير آلاف الصواريخ التي كانت ستطلق ضدنا".

ولفت ترمب إلى أنه "كنت أفضل التوصل لاتفاق مع إيران التي لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، موضحاً أن "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة".

وأشار ترمب إلى أن "إيران كانت ستستخدم السلاح النووي ضد دول المنطقة لو كان في حوزتها"، مؤكداً "لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لمحيت إسرائيل من الخريطة".