ترمب: لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم في إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، مشيراً إلى أن إيران شهدت تغييراً مثمراً للغاية في نظامها.

وأوضح ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن بلاده تؤكد عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم في إيران، مبيناً أن الولايات المتحدة ستتعاون مع إيران على استخراج وإزالة "الغبار النووي" المدفون في العمق، والذي تعرض لضربات بواسطة قاذفات "بي-2".

وأضاف أن هذه المواقع ما تزال تحت مراقبة دقيقة عبر الأقمار الصناعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن شيئاً لم يتغير منذ تاريخ الهجوم.

وأشار ترمب، إلى أن المفاوضات مع إيران مستمرة، وستشمل بحث تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، لافتاً إلى الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط، من أصل 15 بنداً مطروحاً.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أعلن ما وصفه بـ"النصر" في المواجهة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار جاء بعد قبول واشنطن مبادئ عامة تتضمن عدم الاعتداء، ورفع العقوبات، والانسحاب العسكري، إلى جانب استمرار النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الخطوة مرتبطة بمحادثات إقليمية ومقترح إيراني من عشر نقاط يشكل أساساً للتفاوض نحو اتفاق أوسع.

كما لفت ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الولايات المتحدة حققت "انتصارا كاملا وشاملا" بعد الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.