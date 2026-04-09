ترمب: لم يعد لإيران جيش و"اتفاق السلام" بات وشيكا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الخميس، أن اتفاق السلام مع إيران بات قريبا، لافتاً إلى أن قادتها الحاليين باتوا "أكثر عقلانية" في الاجتماعات المغلقة.

وقال ترمب في تصريحات صحفية لشبكة "إن.بي.سي": "أنا متفائل بأن اتفاق سلام مع إيران بات قريبا.. قادة إيران يتحدثون بشكل مختلف تماما في الاجتماعات عما يتحدثون به للصحافة".

وأضاف أن "قادة إيران باتوا أكثر عقلانية بكثير ويوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه"، لافتاً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق فسيكون الأمر مؤلما للغاية على الإيرانيين.

وتابع ترمب: "لقد تم سحق الإيرانيين ولم يعد لديهم جيش"، مردفاً بالقول: "الإسرائيليون يقلصون عملياتهم في لبنان وتحدثت مع نتنياهو وسيتعامل مع الأمر بهدوء".