ترمب: لقد تم تدمير إيران بشكل كبير وانتهى الجزء الأصعب

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن إيران تعرضت لـ "تدمير كبير"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تنسى مواقف الدول تجاهها في هذه الحرب.

وقال ترمب، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "على الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب التوترات في مضيق هرمز، مثل بريطانيا، أن تتجه لشراء الوقود من الولايات المتحدة"، داعياً في الوقت ذاته تلك الدول إلى "التحلي بالشجاعة والتوجه إلى المضيق للحصول على احتياجاتها من الطاقة".

وأضاف أن "الدول التي تعاني نقصاً في الوقود ينبغي أن تذهب وتحصل على نفطها بنفسها"، مبيناً أن "الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدة الآخرين، كما لم تقم تلك الدول بمساعدة واشنطن في أوقات سابقة"، على حد تعبيره.

وأشار ترمب، إلى أن "إيران تم تدميرها بشكل كبير"، معتبراً أن "الجزء الأصعب قد انتهى".

ما وجّه انتقادات إلى فرنسا، متهماً إياها بعدم التعاون، مؤكداً أنها لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل والمحملة بالإمدادات العسكرية بعبور أجوائها، والولايات المتحدة "لن تنسى" هذا الموقف.

وفي أواسط آذار/ مارس 2026، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعض البلدان الغربية والآسيوية إلى إرسال السفن العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط ولكن معظمها رفض طلبه.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط