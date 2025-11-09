ترمب: ألفا دولار لكل أميركي باستثناء ذوي الدخل المرتفع

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن الحكومة الأميركية ستدفع لمعظم المواطنين "مبلغاً نقدياً" لا يقل عن 2000 دولار لكل منهم.

وأشار ترمب في منشور على منصته "تروث سوشال" إلى أنه سيتم استثناء المواطنين ذوي الدخل المرتفع فقط، دون تحديد مستويات الدخل أو الجدول الزمني لذلك.

ويأتي منشور ترمب بعد نحو أسبوع من تحقيق الديمقراطيين مكاسب في أنحاء البلاد في العديد من الانتخابات المحلية وعلى مستوى الولايات، حيث فازوا بشكل ملحوظ بمنصبي حكامي ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وانتزعوا السيطرة على مقاعد من الجمهوريين في لجنة الخدمات العامة في جورجيا، وهي ولاية مؤيدة بشدة للجمهوريين.

وبعد الانتخابات، برزت انتقادات داخل صفوف أنصار ترمب أنفسهم تشير إلى أنه لم يول اهتماماً كافياً لقاعدته الانتخابية الأساسية، الذين وعدهم خلال حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف المعيشة.

وكان الرئيس ترمب قد طرح علناً فكرة صرف مبلغ نقدي للمواطنين الأميركيين منذ عدة أشهر، لكنه لم يتابع الأمر آنذاك.