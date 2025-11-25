ترمب لعون: لبنان على مفترق طرق تاريخي

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره اللبناني جوزيف عون، يوم الثلاثاء، إن بلاده على مفترق طرق تاريخي، فيما أعرب عن تطلعه لتعميق الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها ترمب إلى عون، لمناسبة ذكرى الاستقلال، كتب فيها: "عزيزي السيد الرئيس، بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

وتابع: "يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

وأكمل: "أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

ويحاول الرئيس اللبناني جوزيف عون دائماً تسليط الضوء على مساعي الجيش لحصر السلاح في يد الدولة لتجنيب بلاده مسار الحرب، وقال مؤخراً: "لا شيء يمنعنا من التوصل إلى نتيجة الحد من أسلحة حزب الله واتخاذ القرارات. ففي النهاية هذه هي أساسيات بناء الدولة".

وموقف عون ليس جديداً، فقد عبر عنه أيضاً في خطابات سابقة، وتحت ضغط شديد من المبعوث الأميركي توم براك أجبر حكومته على اعتماد قرار يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، ويأمر الجيش بتقديم خطة لتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، طالب لبنان بانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تسيطر عليها جنوباً، ووقف غاراتها الجوية على البلاد، والبدء في إعادة المعتقلين اللبنانيين لديها.