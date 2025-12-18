شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أنه اقترب من إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، داعياً الأوكرانيين إلى التحرك بسرعة لأن روسيا تغير رأيها بسرعة، حسب تعبيره.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا نقترب من تحقيق شيء بشأن الحرب في أوكرانيا، وآمل أن يتحرك الأوكرانيون بسرعة".

وتابع ترمب: "لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب"، متابعاً: "آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة لأن روسيا تغير رأيها في كل مرة تتأخر فيها كييف".

وعن لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد ترمب قائلاً: "لم أحدد بعد موعدا للقاء نتنياهو لكنه يرغب في رؤيتي".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تربط تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا بالتوصل أولا إلى اتفاق سلام مع روسيا، حسبما أكدته مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة على فحوى المحادثات لموقع "بوليتيكو".

وأكدت المصادر أن روبيو شدد خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين أوروبيين، على أن ترمب مستعد للتفاوض بشأن ضمانات أمنية طويلة الأمد تضمن شعور كييف بالأمان، وذلك في إطار ترتيبات ما بعد الاتفاق المحتمل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعتبر فيه القيادة الأوكرانية أن الضمانات الغربية تشكل ركيزة أساسية لأي تسوية مع موسكو.