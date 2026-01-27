"خطأ فادح".. ترمب يحذر من عودة المالكي ويهدد بوقف الدعم الأميركي للعراق

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، لرئاسة الحكومة مجدداً أمر لا ينبغي السماح به.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأً فادحاً بإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء. ففي عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك".

وأضاف: "فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".

وختم ترمب تدوينته بالقول: "فلنجعل العراق عظيماً من جديد".