ترمب: لا أفكر بقصف فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، إنه "لا يفكر في شن ضربات داخل فنزويلا"، وذلك في أول تعليق منه على تقارير إعلامية كشفت أنه أعطى أوامر بشن ضربات جوية تستهدف "كرتل الشمس"، وهي شبكة يقودها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكر ترمب في سلسلة تغريدات على منصته "تروث سوشال"، أن "اللقاء مع الرئيس الصيني كان رائعاً، وأن الاتفاق التجاري مع الصين سيكون طويل الأمد"، موضحاً أنه "يرغب في إلغاء الرسوم الجمركية الـ 10% الإضافية على الصين".

وفيما يتعلق بكندا، اعتبر ترمب أن رئيس وزراء كندا اعتذر عن الإعلان التجاري المتعلق بالرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن "رئيس وزراء المجر طلب إعفاء من العقوبات على روسيا ورفضنا طلبه"، وفق تعبيره.