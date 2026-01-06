ترمب: كان يجب الاحتفاظ بالنفط العراقي وهو ما سنفعله مع فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية كان عليها الاحتفاظ بالنفط العراقي، مبيناً ان الفرق في التعامل الحالي مع فنزويلا هو أن بلاده ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع شبكة MSNBC حيث عبر فيها ترمب عن سعادته باعتقال قوات أميركية الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو في عملية نفذت فجر السبت الماضي في العاصمة كاراكاس.

كما أكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستعيد بناء منشآت فنزويلا النفطية المدمرة، لكنها ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي.

وذكّر ترمب أنه قال في العام 2016، إنه "كان على أميركا الاحتفاظ بالنفط العراقي، وقد أثار ذلك الكثير من الجدل حينها.. لكن كان علينا الاحتفاظ بالنفط العراقي".

إلى ذلك، رأى أن "الفرق بين ما قامت الإدارة الأميركية في العراق وما قام به في فنزويلا يكمن في أن بلاده ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي".

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، اعتبر أمس الاثنين، أن تدخل بلاده في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو كان "على النقيض تماماً" من غزو العراق.

وأوضح الوزير لبرنامج "سي. بي. إس إيفنينج نيوز"، الذي تبثه شبكة "سي. بي. إس نيوز" الأميركية أنه سيتم إجراء إصلاح شامل لقطاع النفط غير الفعال في فنزويلا، قائلاً: "كانت مستودعات النفط هذه تعمل بقدرة 20% وهذا سوف يتغير".

وكان ترمب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة سوف "تدير" فنزويلا حتى يتم ضمان "انتقال آمن وسليم وحكيم" للسلطة، مضيفاً أنه سيتم استغلال احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.

وأضاف ترمب: "سنقوم بإدخال شركات النفط الأميركية الكبيرة للغاية - الأكبر في أي مكان في العالم - وإنفاق مليارات الدولارات وإصلاح البنية التحتية المعطلة بشدة والبدء في جني الأموال للبلاد".

وكان مسؤولو إدارة ترمب أجروا أمس الاثنين أول مكالمات رسمية لهم مع رؤساء تنفيذيين بشركات نفط من أجل حثهم على إعادة إحياء إنتاج النفط المتراجع في فنزويلا، وفقاً لما ذكره 4 أشخاص مطلعين على المحادثات لصحيفة "بوليتيكو".

فيما شددت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو على أن بلادها ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"، موجهة الشكر إلى ترمب الذي اعتقل مادورو.

يذكر أن ترمب كان قد أكد مساء أمس أن بلاده ليست في حالة حرب مع فنزويلا. كما كشف أن إدارته قد تعوض شركات النفط التي تستثمر في فنزويلا بهدف الحفاظ على إنتاج النفط وزيادته.

ويقبع مادورو منذ مساء السبت الماضي في سجن ببروكلين الذي يُصنف من أكبر سجون الولايات المتحدة ويُعرف بظروفه الصحية السيئة والثغرات في إدارته، وهو يواجه أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.