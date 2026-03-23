ترمب: قررت تأجيل ضرب محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن اجراء بلاده محادثات مع إيران خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن هذه المحادثات تركزت على التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه أصدر أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مبيناً أن المحادثات المعمقة والمفصلة مع إيران ستستمر طوال الأسبوع الجاري.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، ليل أمس الأحد، إنه سيتم "تدمير" إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز، مذكراً بمهلة الـ48 ساعة قبيل البدء باستهداف محطات الطاقة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ يوم السبت 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.