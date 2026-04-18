ترمب: قد لا أمدد وقف إطلاق النار مع إيران وسيتعين علينا إلقاء القنابل مجددا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً، مشيراً إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد"، مع توقع استمرار المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترمب، في تصريحات متتالية، إن "معاناة الولايات المتحدة مع إيران استمرت 47 عاماً، وسيتم إنهاء ذلك"، لافتاً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن واشنطن "ستواصل حصار الموانئ الإيرانية".

وأوضح الرئيس الأميركي، أن بلاده تسعى لاستعادة اليورانيوم المخصب من إيران ضمن الاتفاق المرتقب، مضيفاً: "لم نحدد جدولاً زمنياً لذلك، لكننا سنحصل عليه باتفاق أو بطريقة غير ودية".

وحذر من أنه قد لا يتم تمديد وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء، قائلاً: "للأسف قد نضطر إلى البدء بإلقاء القنابل مجدداً"، مع التأكيد على أن الحصار سيستمر.

وفي ملف الملاحة، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ترمب قوله إنه "لن تكون هناك أي رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستساعد لبنان في إعادة الإعمار، مؤكداً وجود “شركاء جيدين” في هذا الملف.

وفي سياق متصل، قال ترمب إنه يختلف مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في بعض الأمور، لكنه وصفه بأنه "شريك جيد للغاية"، مضيفاً أن الجانبين قاما بعمل جيد، على حد وصفه.