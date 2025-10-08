ترمب: قد أسافر للشرق الأوسط الأحد المقبل حال إبرام اتفاق غزة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، احتمالية توجهه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، وذلك في حال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر ترمب أن "المفاوضات مع حماس تمضي جيداً على ما يبدو"، مضيفاً "كنت للتو أتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية".

وأوضح: "الأمر وشيك جداً وقد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد".

وتابع: "كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي ترمب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات.

هذا وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن "إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين"، مشيرة إلى أنه ستتم "مناقشة مسألة نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة لاحقاً".