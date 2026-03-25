ترمب في الصين منتصف أيار المقبل بعد تأجيل بسبب حرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يقوم بزيارة مقررة للصين يومي 14 و15 أيار/ مايو المقبل، بعد تأجيلها بسبب حرب إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين إن ترمب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في أيار/ مايو المقبل، مضيفة أنه ستكون هناك "زيارة مقابلة في واشنطن في موعد لاحق يُعلن عنها هذا العام".

وكان من المقرر أن يتوجه ترمب إلى الصين في وقت لاحق من آذار/ مارس الجاري، بيد أنه أعلن مسبقاً تأجيل الرحلة ليتسنى له البقاء في واشنطن للمساعدة في إدارة الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأعلن ترمب إعادة جدولة الرحلة، على الرغم من استمرار الحرب في إيران، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على طهران لقبول مقترح بوقف إطلاق النار.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران أسفرت عن مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أميركية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.