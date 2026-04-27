ترمب غاضباً في مقابلة تلفزيونية: لست مغتصباً ولا متحرشاً بالأطفال

شفق نيوز- واشنطن

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس"، الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب والتحرش بالأطفال، والتي جرى ربطها بملفات جزيرة إبستين، فيما شهدت المقابلة توتراً حاداً انتهى بطلبه إيقاف الحوار.

وخلال المقابلة، واجهت الصحفية نورا أودونيل، ترمب بأسئلة بشأن تلك الاتهامات، ليرد بانفعال نافياً جميع المزاعم الموجهة إليه.

وقال ترامب: "أنا لست مغتصباً، ولست متحرشاً بالأطفال، أنتم تقرأون هذا الهراء عن شخص مريض، يربطونني بأشياء لا علاقة لي بها إطلاقاً. لقد تمت تبرئتي بالكامل".

وتصاعد التوتر بعدما قرأت المذيعة جزءاً من بيان المتهم بمحاولة اغتياله، كال ألين، وسألته عمّا إذا كان البيان يشير إليه.

ورد ترامب بغضب قائلاً: "لا ينبغي لكِ قراءة ذلك في برنامج 60 دقيقة.. أنتِ عار هيا، دعينا ننهي المقابلة".