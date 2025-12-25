ترمب: عيد ميلاد مجيد للجميع بمن فيهم "حثالة اليسار المتطرف"

شفق نيوز- فلوريدا

انتهز الرئيس الاميركي دونالد ترمب مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لشن هجوم حاد على معارضيه من الديمقراطيين، واصفاً إياهم بـ"حثالة اليسار المتطرف".

وأمضى الرئيس الجمهوري اليوم الذي يسبق عيد الميلاد في مقر إقامته بمارالاغو في ولاية فلوريدا، حيث شارك مع قيادة الدفاع الجوي لاميركا الشمالية "نوراد" في مكالمات تتبع مسار سانتا كلوز منذ انطلاقه من القطب الشمالي، قبل أن يوجه تهنئة إلى القوات الاميركية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

غير أن ترمب لم يُبدِ الود ذاته تجاه منافسيه الديمقراطيين، إذ كتب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم حثالة اليسار المتطرف الذين يبذلون كل ما بإمكانهم لتدمير بلادنا، لكنهم يفشلون بذلك فشلاً ذريعاً".

وأضاف: "لم يعد لدينا حدود مفتوحة، ولا مشاركة للرجال في الرياضات النسائية، ولا حقوق للمتحولين جنسياً، ولا أي ضعف في إنفاذ القانون. ما لدينا هو سوق أسهم وخطط ادخار للتقاعد قياسية، وأدنى معدلات جريمة منذ عقود، وانعدام التضخم، وأمس، ناتج محلي إجمالي بنسبة 4.3%، أي أعلى بنقطتين من المتوقع".

وشن ترمب هجوماً لاذعاً على المعارضة التي انتقدت إدارته بسبب طريقة تعاملها مع ملف غلاء المعيشة، وذلك بعد يوم من نشر بيانات وزارة التجارة التي أظهرت نمواً اقتصادياً بنسبة 4.3% في الربع الثالث، وهو أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال عامين.

إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار المشتريات المحلية بنسبة 3.4%، وهو معدل تضخم أعلى بكثير مقارنة بنسبة 2.0% المسجلة في الربع الثاني.

وفي الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، انتقد الديمقراطيون وزارة العدل بسبب تأخرها في نشر آلاف السجلات المتعلقة بالتحقيق في قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي كان صديقاً لترمب.

كما وجّه ترمب تهنئة بمناسبة العيد إلى القوات الاميركية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك القوات المشاركة في الحشد البحري الاميركي في مياه البحر الكاريبي، حيث تمارس واشنطن ضغوطاً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدفعه إلى التنحي عن منصبه.