ترمب عن وثائق إبستين: تبرئني ولا تدينني

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية بشأن الملياردير جيفري إبستين "لا تدينه، بل تبرئه".

وقال ترمب، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان": "لم أطلع عليها بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمين جدا أخبروني بأنها لا تبرئني فحسب، بل تكشف أيضاً صورة معاكسة تماما لما كان يأمله اليسار الراديكالي".

وأشار إلى أن "هذه الوثائق خلافا للتوقعات لم تظهر أي أمر ضده"، مبيناً أن الوثائق تبين أن الصحفي الأميركي مايكل وولف، تحرك مع إبستين بدوافع تهدف إلى إلحاق ضرر سياسي به، في إشارة للادعاءات المتعلقة به حول الاعتداء على قاصرات.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، بدأت وزارة العدل الأميركية نشر مجموعة كبيرة من الوثائق الإضافية المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزيرة العدل في الولايات المتحدة تود بلانش في مؤتمر صحفي: "ننشر اليوم أكثر من 3 ملايين وثيقة، تشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة".