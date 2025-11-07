ترمب عن الشرع: "رجل قوي" وسنلتقي قريباً

شفق نيوز- واشنطن

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشر ع بأنه "رجل قوي"، مؤكداً أنه سيلتقي به قريباً.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية إن الشرع يقوم بعمل جيد للغاية، مبيناً أنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا وانها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير.

وأشار إلى أن رفع العقوبات بناء على طلب تركيا، وطلب إسرائيل في الواقع، وطلب عدد من الدول المختلفة، ورفعنا العقوبات لمنحهم فرصة، وبصراحة، إيران طلبت أيضا رفع العقوبات".

وأضاف أن "إيران تواجه عقوبات أميركية شديدة، وهذا يجعل من الصعب جدا عليها أن تقوم بما ترغب في القيام به، وأنا منفتح على الاستماع إلى ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على هذا الاحتمال".