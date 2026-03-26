ترمب: إيران "دُمّرت عسكرياً".. وعلى مفاوضيها الجدية "قبل فوات الأوان"

حثّ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، يوم الخميس، المسؤولين الإيرانيين على التعامل بـ"جدية" مع مقترحات خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، محذراً من وصول الأمور إلى نقطة "لا رجوع عنها".

وزعم ترمب في تصريحات صحفية أدلى بها على منصة "تروث سوشيال"، أن الإيرانيين "يتوسلون" إلى واشنطن لإبرام صفقة تنهي التوترات الأمنية، مبيناً أنه "رغم ذلك يصرحون علناً بأنهم ينظرون فقط في مقترحنا، وعليهم أخذ الأمر بجدية قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك لن يكون هناك رجوع ولن يكون الأمر سهلاً".

انتقاد لاذع لـ"الناتو"

وفي تحول بارز، وجه الرئيس الأمريكي انتقاداً حاداً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم مشاركته في العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد طهران، قائلاً: "لم تفعل دول حلف الناتو شيئاً على الإطلاق للمساعدة في التعامل مع هذه الدولة المجنونة".

"تدمير عسكري"

ومضى ترمب إلى القول بأن "إيران جرى تدميرها عسكرياً الآن"، مضيفاً بنبرة استعلائية: "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من الناتو، لكن لا تنسوا أبداً هذه اللحظة المهمة جداً في التاريخ".