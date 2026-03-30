ترمب: سأدمر الكهرباء والنفط الإيراني إذا لم يتوصلوا لاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بتصعيد عسكري واسع "غير مسبوق" ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية، وذلك قبل أسبوع على انتهاء المهلة التي تنتهي يوم 6 نيسان/أبريل القادم.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "سيدمر بالكامل جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الولايات المتحدة "تجري محادثات جدية مع نظام أكثر عقلانية لإنهاء العملية العسكرية في إيران"، مؤكداً إحراز "تقدم كبير" في هذه المحادثات.

وحذّر ترمب، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن واشنطن "ستضرب أهدافاً حيوية لم تُمس من قبل"، في إطار الرد على ما وصفه بمقتل جنود أميركيين على مدار 47 عاماً.