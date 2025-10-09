ترمب: سنعمل مع إيران لإحلال السلام وغزة سيعاد إعمارها

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الخميس، إنه سيتم العمل مع إيران لإحلال السلام، فيما لفت إلى أن غزة سيعاد إعمارها.

وجاء في كلمة ترمب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أنه "سنوقع على اتفاق غزة في مصر وسأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط".

وأضاف "الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، موضحا "إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها".

وأكد أن "غزة سيعاد إعمارها"، مبينا أن "كل دول الشرق الأوسط كانت داعمة لخطة غزة".