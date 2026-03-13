ترمب: سنضرب إيران بشدة خلال الأسبوع المقبل

شفق نيوز- واشنطن

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأن بلاده تعتزم تصعيد وتكثيف ضرباتها الجوية ضد أهداف إيرانية في ظل اتساع رقعة النزاع الإقليمي.

وقال ترمب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة مستعدة لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز"، مشيراً إلى استعداده لمرافقة السفن في المضيق إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن واشنطن ستضرب إيران بشدة خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترمب، أن إيران كانت تتبنى مخططات استراتيجية لبسط سيطرتها الكاملة على منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية نجحت في تقويض تلك الطموحات بشكل واسع.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.