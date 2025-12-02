ترمب: سنستهدف أي دولة تهرب المخدرات لأميركا

شفق نيوز- واشنطن

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، من أن أي دولة تُسهل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفاً لهجوم أميركي.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع فريق إدارته في البيت الأبيض، أشار ترمب إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا، قائلاً: "أي جهة تقوم بذلك وتبيع المخدرات إلى بلادنا، ستكون معرضة للهجوم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وبحسب تقارير رسمية، نفذت القوات الأميركية ما لا يقل عن 21 غارة استهدفت قوارب يزعم أنها تنقل مخدرات منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وأسفرت العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً.