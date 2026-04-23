ترمب: سندمر ما تبقى من إيران إذا لم تُبرم صفقة

شفق نيوز- واشنطن

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، بتدمير ما تبقى من الأهداف العسكرية في إيران إذا لم تبرم صفقة، قائلاً "دمرنا 75% من الأهداف في إيران، وإن لم يبرموا اتفاقاً معنا فسندمر ما بقي".

وأكد ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الجيش الإيراني هزم تماماً، وسيحتاج الإيرانيون نحو 20 عاماً لإعادة بناء ما دمرناه".

لكن الرئيس الأميركي أشار في الوقت نفسه إلى أن "إيران ربما تكون قد أعادت التسلح خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين، وأن بعض الزوارق الصغيرة هي ما بقي من بحرية إيران، وسندمرها أيضاً".

وأوضح أن "الإيرانيين لا يعرفون من يقود بلادهم، أما القيادة الإيرانية الجديدة فهي تعيش حالة من الصراع الداخلي المحتدم، ونحن من صنعناً لهم هذه الفوضى بعد أن قضينا على أكثر من مستوى من قادتها".

وأضاف ترمب أن "الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة وهناك اتصالات تجري معه، لذلك قررنا منح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي قدماً في المفاوضات".

وتابع قائلاً: "لسنا تحت أي ضغط زمني بشأن إيران، بل أن الجانب الإيراني هو من يسابق الوقت لتفادي انهيار قطاع الطاقة، وأن حصارنا مستمر حتى يبرم الإيرانيون اتفاقاً".

وأكد الرئيس الأميركي: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وسيفتح عندما يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث شيء آخر، كما رفضتُ عرضاً إيرانياً لفتح المضيق لأن ذلك سيوفر لهم عوائد بـ500 مليون دولار يومياً".

ولفت إلى أن "أسواق المال حققت ارتفاعات قياسية على خلاف ما كان متوقعاً".

وختم ترمب بالقول: "ليس هناك ما هو أسوأ من حيازة إيران أسلحة نووية تدمر بها إسرائيل والدول العربية".