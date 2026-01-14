ترمب: سنتحقق من أنباء توقف القتل والإعدامات في إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارته تحقق في الأنباء التي تفيد بأن عمليات القتل والإعدام في إيران "توقفت".

وقال ترمب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض وتابعته وكالة شفق نيوز: "تم إبلاغي بأن عمليات القتل ضد المتظاهرين قد توقفت، وكذلك عمليات الإعدام التي كان من المخطط تنفيذها في إيران".

وأضاف: "سنقوم بمتابعة الأمر والتحقق".

ويأتي هذا التصريح في ظل ترقب لشن ضربات أميركية على إيران بعد تهديدات متكررة لترمب في حال استمرارها بـ"قمع المحتجين"، فيما رجح مساعد وزير الدفاع والخارجية الأميركي السابق، مارك كيميت في حديث لوكالة شفق نيوز، مساء الأربعاء، أن تستهدف الولايات المتحدة قادة الحرس الثوري الإيراني والباسيج.

وتصاعد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتهديداته الموجه إلى طهران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية منذ عدة أيام، والتي أسفرت عن "مقتل 2571 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات قبل أسبوعين" بحسب منظمة "هرانا" الحقوقية، في المقابل، نقل مسؤول أميركي أن إسرائيل شاركت مع واشنطن تقييماً يفيد بأن عدد القتلى لا يقل عن 5 آلاف متظاهر.