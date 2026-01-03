ترمب: سنبيع كميات كبيرة من نفط فنزويلا.. وعلى كوبا ان "تقلق"

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن بلاده ستدير عملية تصدير النفط الفنزويلي، وستبيع منه كميات كبيرة، فيما وجه رسالة لكوبا بأن "تقلق".

وقال ترمب في مؤتمر صحفي، برفقة مسؤولين في الإدارة الأميركية، إن "الولايات المتحدة ستتولى إدارة وبيع النفط الفنزويلي للأسواق العالمية بجرعات أكبر بكثير مما كان ينتجه مادورو".

وتابع "البنية التحتية النفطية في فنزويلا كانت متهالكة، ونحن من سيقوم بإصلاحها لضخ كميات هائلة من النفط، وسنبيع النفط للدول التي كانت تشتريه سابقاً، ونتوقع انضمام دول كثيرة أخرى لقائمة المشترين تحت إدارتنا".

وأكمل: "النظام الكوبي ليس جيدا وكوبا أمة فاشلة حاليا وسنساعد الشعب الكوبي"، مضيفا "سنعيد إعمار فنزويلا بأموال الشركات لا أموال الحكومة الأميركية".

واستطرد "ما سيحصل في فنزويلا خلال سنوات قليلة سيكون رائعا، وتواصلنا بالفعل مع نائبة رئيس فنزويلا إنها وافقت في الأساس على استعداد لفعل ما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى".

فيما بين وزير الخارجة الأميركي ماركو روبيو، خلال المؤتمر، أن "النظام الكوبي تواطأ مع نظام مادورو وعلى الحكومة في هافانا أن تقلق".

وبين "الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا بنفسها لفترة من الوقت ولن تغامر بتسليم السلطة لأي شخص الآن، وسنقوم بتشغيل قطاع النفط الفنزويلي "بشكل صحيح" لتعويض الأمريكيين الذين سُرقت ممتلكاتهم هناك".