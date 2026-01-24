ترمب: سلاح سري جديد حسم اعتقال مادورو

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إن "سلاحاً سرياً جديداً" كان حاسماً خلال الهجوم الأميركي الذي أسفر عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف ترمب، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، أن "السلاح الغامض عطّل معدات العدو في فنزويلا، ولم يتمكن من إطلاق صواريخه"، دون الكشف عن طبيعة هذا السلاح أو تفاصيله التقنية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استولت على النفط الفنزويلي من خلال سبع ناقلات تمت مصادرتها مؤخراً".

وفي سياق آخر، هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية، في حال أبرمت كندا صفقة مع الصين.

ويأتي تصريح ترمب حول عملية عسكرية أميركية نُفذت في كاراكاس مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وكان ترمب قد أشار في مقابلة مع قناة نيوز نيشن في وقت سابق إلى أنه "لدينا أسلحة لا يعلم عنها أحد، لا نريد أن يمتلكها أي شخص آخر، أعتقد أنه من الأفضل عدم الحديث عن هذا الأمر، لكن لدينا أسلحة مذهلة".