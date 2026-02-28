ترمب: أريد إيران آمنة وشعباً حراً

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، أن هدفه هو أن تكون إيران دولة آمنة، مشيراً إلى أن هذا ما يسعى لتحقيقه.

وقال ترمب، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "كل ما أريده هو الحرية للشعب الإيراني".

ولفت إلى "أهمية تمكين المواطنين الإيرانيين من العيش في بيئة آمنة تحترم حقوقهم وحرياتهم الأساسية".

في المقابل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس"، إن "فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي"، مبيناً أن "التصعيد الحالي يُشكل خطراً على الجميع، وينبغي أن يتوقف".

وحذر من أن "اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل "عواقب وخيمة" على الأمن الدولي"، مشيراً إلى أن "إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض بحسن نية لإنهاء برنامجها النووي والبالستي وخطواتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.