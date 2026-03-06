ترمب: إرسال قوات برية إلى إيران "مضيعة للوقت"

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت".

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن "الإيرانيين خسروا كل شيء، خسروا أسطولهم البحري، خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وأضاف: "نريد أن ندخل ونُطهّر كل شيء، بينما تختار البلاد قائداً جديداً".

وتابع ترمب: "لا نريد شخصاً يعيد البناء على مدى 10 سنوات، نريد لهم قائداً جيداً، لدينا بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيؤدون عملاً جيداً"، مبيناً أن "هناك جهوداً تبذل لضمان عدم مقتلهم في الحرب على إيران".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.