ترمب: إذا استمرّت الحرب لن يتمكن الإيرانيون من إعادة الوقوف مجددا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن تغيير النظام في إيران "ليس الهدف الرئيسي" للهجوم العسكري الجاري، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترمب، في تصريحات لشبكة "إم إس ناو"، إن انسحاب الولايات المتحدة في الوقت الحالي قد يمنح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها خلال نحو 10 سنوات، معتبراً أن هذا السيناريو "غير مقبول".

وأضاف أن بقاء القوات الأميركية لفترة أطول من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة إيران على إعادة بناء بنيتها العسكرية، قائلاً: "إذا بقينا لفترة أطول فلن يتمكن الإيرانيون أبداً من إعادة البناء".

وأشار ترمب، إلى أن واشنطن قد تؤثر على شكل القيادة في إيران، إلا أن ذلك "ليس من الأهداف الرئيسية"، مؤكداً أن الهدف الأساس هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.