ترمب: دول "كثيرة" سترسل سفناً حربية لتأمين مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن عدداً من الدول يعتزم إرسال سفن حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترمب، إن "دولاً عدة، وخصوصاً تلك المتضررة من أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق، ستشارك في عمليات بحرية مشتركة مع واشنطن بهدف إبقاء الممر المائي الاستراتيجي آمناً أمام حركة السفن والطاقة العالمية".

وأضاف أن بلاده دمّرت بالكامل قدرات إيران العسكرية، مشيراً في نفس الوقت إلى أن طهران ما تزال قادرة على تنفيذ هجمات محدودة، مثل إرسال طائرات مسيّرة أو زرع ألغام بحرية أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

ودعا ترمب، العديد من الدول الكبرى إلى المشاركة في تأمين المضيق، معرباً عن أمله بأن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا سفناً حربية للمساهمة في حماية الملاحة الدولية.

وتابع حديثه قائلاً إن "الولايات المتحدة ستواصل قصف السواحل واستهداف الزوارق والسفن الإيرانية بشكل مستمر"، مؤكداً أن "بلاده تعمل على جعل مضيق هرمز آمناً في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن القوات الأميركية نفذت الليلة الماضية ضربة دقيقة على جزيرة خرج الإيرانية.