ترمب: دمرنا قوة إيران العسكرية ونقترب من النهاية

شفق نيوز - واشنطن

قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، إن القوة العسكرية لإيران قد تدمرت جراء الضربات العسكرية المشتركة التي وجهتها بلاده مع اسرائيل.

وذكر ترمب في تصريح للصحفيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".

وأضاف: "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

وتابع ترمب قائلا: "دمرنا كل قوة إيران العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي".

وشدد الرئيس الأميركي على أن بلاده ستراقب "المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعرف "مكان (الخلايا النائمة) الإيرانية ونراقبهم جميعا".