ترمب: حلفاء في الناتو أبلغونا بعدم رغبتهم بالتورط في الحرب ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن عدم رغبة معظم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في المشاركة بالحرب التي تقودها أميركا وإسرائيل ضد إيران.

وقال ترمب في تصريح صحفي، إن "معظم حلفائنا في الناتو أبلغونا بعدم رغبتهم بالتورط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران".

وتابع ترمب: "لم نعد نرغب أو نريد أي دعم من دول الناتو ولا من اليابان أو أستراليا أو كوريا الجنوبية".

ومع دخول الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران أسبوعها الثالث، بدأت إدارة ترمب حث العالم على الانضمام إلى المعركة بزعم حماية سلامة وأمن مواطنيها من الهجمات الإيرانية الانتقامية.

وقد رفض العديد من الحلفاء علنًا دعوة ترمب للانضمام إلى تحالف عسكري لحماية مضيق هرمز، ومنذ بدء العملية العسكرية ضد إيران، شنت إيران وجماعات موالية لها هجمات على أهداف في ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة في الشرق الأوسط وخارجه.