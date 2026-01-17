ترمب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي الذي استمر 37 عاماً، مؤكداً أن "الوقت قد حان" لذلك، على حد تعبيره.

وقال ترمب، في تصريح لموقع "بوليتيكو" الأميركي، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وعلّق ترمب على منشورات خامنئي بالقول إنه "مذنب بالتدمير الكامل لبلاده"، مضيفاً أن "ما ارتكبه كقائد يتمثل في التدمير الكامل للبلاد واستخدام العنف بمستويات غير مسبوقة".

وأوضح أن "الحفاظ على استمرار عمل البلاد، حتى وإن كان ذلك على مستوى متدنٍ للغاية، يتطلب من القيادة التركيز على إدارة شؤون الدولة بشكل سليم، كما أفعل أنا مع الولايات المتحدة، وليس قتل الآلاف من الناس للحفاظ على السيطرة".

وتابع ترمب قائلاً إن "القيادة تقوم على الاحترام، لا على الخوف والموت"، معتبراً أن "هذا الرجل مريض ويجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس"، مضيفاً أن "بلاده باتت تُعد أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، حمل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولية سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

وقال خامنئي، في كلمة له، إن "الرئيس الأميركي مجرم، بسبب ما تسبّب به من خسائر بشرية وأضرار مادية في البلاد".

وانتقد خامنئي، في مرات عديدة، ترمب على خلفية مواقفه الداعمة للاحتجاجات الإيرانية، والمشجعة على "احتلال مؤسسات الدولة"، ووصف بالمستبد أيضاً، على حد قوله.

بينما أفادت منظمة هرانا، اليوم، بأن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل "زيادة طفيفة للغاية" في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.