ترمب: جيه دي فانس لن يتوجه إلى باكستان غداً لأسباب أمنية

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن نائبه جي دي فانس، لن يتوجه إلى باكستان للتفاوض مع إيران، مرجعاً ذلك إلى "أسباب أمنية".

وقال ترمب لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأميركية، إن جي دي فانس "لن يقود" الوفد الأميركي المتجه إلى باكستان للتفاوض مع إيران "لأسباب أمنية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن جهاز الخدمة السرية لم يتمكن من التجهيز للرحلة في وقت قصير قبل الرحلة بـ24 ساعة فقط، مضيفاً: "لن يذهب فقط بسبب الأمن، جي دي رائع".

وكان المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز قد قال للشبكة نفسها إن "فانس سيقود وفد واشنطن في مفاوضات إسلام آباد الاثنين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤولون باكستانيون، بأن السلطات شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، استعداداً لاستضافة محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تتوقع "انفراجة" في المفاوضات المستمرة مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن واشنطن تترقب خطوات إيرانية تفصيلية مقابل تخفيف ضغط العقوبات والتهديدات العسكرية، وفق تعبيرهم.