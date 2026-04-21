ترمب: جاهزون لقصف إيران مجدداً ولا تمديد للمهلة

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك عسكرياً ضد إيران، معتبراً أن "القصف هو الاستراتيجية الأنسب للبدء بها".

وذكر ترمب، في مقابلة مع سي إن بي سي، أن واشنطن "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لان ذلك سيؤدي إلى تدمير إسرائيل”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الوقت المتبقي بشأن وقف إطلاق النار ليس كثيراً، مؤكداً أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي يمكّنها من تحقيق ما لم ينجزه رؤساء سابقون.

وأوضح ترمب أن القوات الأميركية جاهزة للتحرك، وأن إيران تحاول إعادة نشر صواريخها بعد تدمير جزء كبير منها، مستغلة فترة التهدئة.

وبيّن أن الولايات المتحدة استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة التزود بالمخزونات العسكرية، مرجحاً أن إيران قامت بالخطوة ذاتها.

وتابع ترمب، أن ما تحقق في إيران أمر لا يصدق، مضيفاً أن العمليات العسكرية "أضعفت القوات البحرية والجوية الإيرانية"، على حد وصفه.

وزاد بالقول: "إيران لا تمتلك خياراً سوى إرسال وفدها للتفاوض، والحصار المفروض عليها كان ناجحاً".

وختم ترمب تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارته "لا تتعامل مع أشخاص طيبين، لكنها تتعامل معهم بشكل ناجح للغاية"، معتبراً أنه "غيّر النظام في إيران بطريقة غير مباشرة".