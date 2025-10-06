ترمب: تقدم كبير في صفقة غزة وإشارات إيجابية من إيران وتركيا

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، عن تفاؤله بشأن اتفاق غزة، قائلاً "إننا نسير بشكل جيد جداً".

وذكر ترمب في تصريحات متلفزة "أعتقد أننا نسير بشكل جيد جداً في ما يتعلق باتفاق غزة، وحققنا تقدماً كبيراً من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "أعتقد أن حماس حالياً حسنة في تعاملها ووافقت على أشياء مهمة جداً، وندفع بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق".

وعن المواقف الدولية من الاتفاق، قال ترمب: "تحدثتُ مع الرئيس التركي وهو يضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أننا تلقينا إشارة قوية جداً من إيران مفادها أنهم يرغبون في إتمام الاتفاق أيضاً".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه "لم أقل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا يكون سلبياً بشأن صفقة الرهائن"، مؤكداً أن "نتنياهو كان إيجابياً حول مقترح الاتفاق وكذلك كان الجميع".

وشدد على أن "هذه الصفقة اتفق عليها الجميع بشكل مذهل، وكل دولة تعمل على هذا الاتفاق وتسعى لإتمامه".

وتأتي تصريحات ترمب بعد ساعات من انطلاق المباحثات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل وحماس في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت إن التركيز الأولي للمحادثات، التي ستجرى من خلال الوسطاء، سينصب على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على إبقاء المفاوضات غير المباشرة مع حماس مقتصرة على بضعة أيام فقط.

وأعلنت حماس يوم الجمعة الماضي أنها ستقبل أجزاء من خطة ترمب، فيما لا تزال العديد من القضايا الرئيسية دون حل، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وهو ما رفضته الحركة حتى الآن، وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الساحلي.

وأقر ترمب الخطة في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بعد عملية "طوفان الأقصى" والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، وأزمة إنسانية حادة في غزة تشمل تدميراً واسعاً ونزوحاً جماعياً.