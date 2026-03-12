ترمب: تدمير النووي وحماية المنطقة أهم من أسعار النفط

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، منع ما سماها "إمبراطورية الشر الإيرانية" من امتلاك أسلحة نووية، وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.

وقال ترمب، في منشور على منصته تروث سوشيال: "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، بفارق كبير، لذلك عندما ترتفع أسعار النفط، فإننا نربح الكثير من المال".

وأضاف: "ما هو أكثر أهمية بالنسبة لي كرئيس، هو منع إمبراطورية شريرة (إيران) من امتلاك أسلحة نووية، وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع" وفق تعبيره".