ترمب: تخلي إيران عن السلاح النووي "شرط" غير قابل للتفاوض

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن شرط تخلي إيران عن امتلاك أسلحة نووية مطلب "غير قابل للتفاوض".

ونقلت "نيويورك بوست" عن ترمب قوله،: مستعد لمقابلة كبار القادة الإيرانيين في حال تحقيق انفراجة.

وأضاف أن نائبه جي دي فانس مع المبعوث الخاص ويتكوف وكوشنر والوفد التفاوضي الأميركي في الطريق وسيصلون إلى إسلام آباد خلال ساعات.

وأوضح ترمب: من المفترض أن نجري محادثات مع إيران، لذا فإنني أفترض في هذه المرحلة ألا يمارس أحد "ألاعيب".

وتابع الرئيس الأميركي،: لدينا أفكار جيدة للغاية بشأن من يقود إيران، ونعتقد أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين.

وأفادت وسائل إعلام عالمية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتكثيف الاتصالات والجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، المقرر يوم غد، كاشفة عن تحذيرات الوسيط الباكستاني للرئيس دونالد ترمب من أن استمرار الحصار في مضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "لا توجد حالياً خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن"، مؤكدة أن "العملية الدبلوماسية تواجه تعقيدات كبيرة".