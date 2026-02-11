ترمب بعد اجتماعه بنتنياهو: لم نتوصل لشيء حاسم وسأواصل المفاوضات مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مشيراً إلى عدم التوصل إلى "شيء حاسم" باستثناء "إصراره" على استمرار المفاوضات مع إيران.

وذكر ترمب: "أنهيتُ الاجتماع مع نتنياهو وكان اجتماعاً جيداً للغاية، حيث ناقشتُ معه التقدم الكبير المُحرز في غزة والمنطقة عموماً"، مؤكداً أن "العلاقات الوطيدة تستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وعن إيران قال ترمب "نأمل أن يكونوا هذه المرة أكثر تعقلاً ومسؤولية، وأبلغت نتنياهو إصراري باستمرار المفاوضات مع إيران، وإذا توصلنا لصفقة مع إيران فستكون أفضل خيار لنتنياهو، ولم يتم التوصل مع نتنياهو إلى أي أمر نهائي بشأن إيران".

وأشار إلى أن "المفاوضات مع إيران ستمكننا من معرفة قدرتنا على التوصل إلى صفقة، وإيران تعرضت المرة الماضية لـ(مطرقة منتصف الليل) بعدما رفضت إبرام صفقة".

إلى ذلك لفت البيت الأبيض إلى أن "نتنياهو غادر بعد محادثات استمرت 3 ساعات مع ترمب".